وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتزم هدم 37 منشأة بالقدس لصالح الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تستقبل إدارة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد لقاءً لبحث آليّات تطوير برامج التحفيظ المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخازن وسيارات بيع المشروبات برفح وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية لغرس وتعزيز قيمة "بر الوالدين" وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تنظم جولة زيارات لمصابي حوادث السير وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: دائرة القياس تواصل جولاتها على الأسواق للرقابة على الموازين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال تدعيم في منطقة الشاطئ لحمايتها من الانجراف وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ
أخبار » الأخبار الحكومية

المستشفى الأوروبي ينظم يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:50

المستشفى الأوروبي ينظم يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات
المستشفى الأوروبي ينظم يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات

 

غزة- الرأي

نظم قسم السلامة ومكافحة العدوى واللجنة العلمية، وبالتعاون مع الدوائر المختلفة في مستشفى غزة الأوروبي، يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات والذي يأتي هذا العام تحت شعار " معاً لمنع مقاومة مضادات الميكروبات".

وأكد د. محمود الشيخ علي رئيس اللجنة العلمية أن تنظيم اليوم العلمي يأتي ضمن سعي ادارة المستشفى للارتقاء بمستوى الوعي بخطورة الاسراف في تناول المضادات الحيوية.

وأضاف :" اللجنة العلمية كانت ولا زالت الحاضنة الرئيسية لكل النشاطات العلمية والعملية التي تهدف لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور ."

وأعرب د. صلاح الشامي نيابة عن مدير المستشفى عن جزيل شكره لكل القائمين على تنظيم الفعالية، مؤكداً على أهمية التوعية بمضادات الميكروبات والالتزام بالإجراءات الصحيحة التي تحافظ على صحة العامة.

من جانبه لفت رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى أ. وائل حرب إلى أن الاسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات يعتبر حملة عالمية سنوية لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين الفهم لاتباع أفضل الممارسات لمكافحتها لدى الجمهور والعاملين.

كما شدد أ. حرب على ضرورة تطبيق برنامج للإشراف على مضادات الميكروبات واستعمالها داخل المراكز الصحية، وضرورة الالتزام بإجراءات منع ومكافحة العدوى

المستشفى الأوروبي ينظم يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات 316973067_636822874790794_2956080605925554664_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟