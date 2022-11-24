المستشفى الأوروبي ينظم يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات

غزة- الرأي

نظم قسم السلامة ومكافحة العدوى واللجنة العلمية، وبالتعاون مع الدوائر المختلفة في مستشفى غزة الأوروبي، يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات والذي يأتي هذا العام تحت شعار " معاً لمنع مقاومة مضادات الميكروبات".

وأكد د. محمود الشيخ علي رئيس اللجنة العلمية أن تنظيم اليوم العلمي يأتي ضمن سعي ادارة المستشفى للارتقاء بمستوى الوعي بخطورة الاسراف في تناول المضادات الحيوية.

وأضاف :" اللجنة العلمية كانت ولا زالت الحاضنة الرئيسية لكل النشاطات العلمية والعملية التي تهدف لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور ."

وأعرب د. صلاح الشامي نيابة عن مدير المستشفى عن جزيل شكره لكل القائمين على تنظيم الفعالية، مؤكداً على أهمية التوعية بمضادات الميكروبات والالتزام بالإجراءات الصحيحة التي تحافظ على صحة العامة.

من جانبه لفت رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى أ. وائل حرب إلى أن الاسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات يعتبر حملة عالمية سنوية لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين الفهم لاتباع أفضل الممارسات لمكافحتها لدى الجمهور والعاملين.

كما شدد أ. حرب على ضرورة تطبيق برنامج للإشراف على مضادات الميكروبات واستعمالها داخل المراكز الصحية، وضرورة الالتزام بإجراءات منع ومكافحة العدوى