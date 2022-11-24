وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتزم هدم 37 منشأة بالقدس لصالح الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش الشروط الفنية للسخانات الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تستقبل إدارة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد لقاءً لبحث آليّات تطوير برامج التحفيظ المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخازن وسيارات بيع المشروبات برفح وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية لغرس وتعزيز قيمة "بر الوالدين" وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تنظم جولة زيارات لمصابي حوادث السير وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: دائرة القياس تواصل جولاتها على الأسواق للرقابة على الموازين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ أعمال تدعيم في منطقة الشاطئ لحمايتها من الانجراف وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلاميّة بالأوقاف تبحث تعاونها مع الدفاع المدنيّ
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات الإصابات باعتداء الاحتلال على جامعة في طولكرم

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب العشرات من طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، اليوم الخميس، بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في محيطها.

ونشرت صفحات محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة داخل حرم الجامعة بعد أن وقعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المحاذي لها.

ولفتت تلك الصفحات أن اعتداء الاحتلال أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة، وما زالت المواجهات مستمرة حتى إعداد الخبر.

وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي عن وصول أربع إصابات، منها إصابتان بالرصاص الحي في الأجزاء السفلية، والباقي اختناق بالغاز المسيل للدموع.

بدورها، أخلت إدارة جامعة خضوري، الطلبة حفاظاً على سلامتهم بعد اشتداد المواجهات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟