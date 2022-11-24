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الأرصاد: فلسطين تتأثر بمنخفض جوي الجمعة والسبت

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

توقع راصدون جويون أن تتأثر فلسطين خلال يوم غد الجمعة بمنخفض جوي يتمركز بمحيط جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة، لتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتزداد برودة الطقس.

وقال أولئك الراصدون إن الأمطار ستهطل بدءاً من المحافظات الفلسطينية الشمالية نواحي الجليل والمثلث الشمالي والسواحل الشمالية وتمتد لاحقاً نحو شمال ووسط الضفة وعند ساعات العصر والمساء ينتشر هطول الأمطار نحو جنوب الضفة وقطاع غزة.

وأضافوا "لا يستبعد أن تكون هذه الأمطار في بعض الأحيان وفي بعض الأجزاء خاصة الشمالية والوسطى غزيرة ومرفقة بالرعد وزخات البرد، لذلك يحذر من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمنحدرات".

ومع بقايا المنخفض الجوي خلال يوم السبت تبقى الأجواء مائلة للبرودة في غالبية المناطق، والسماء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً وتظل الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق بمشيئة الله حتى ساعات المساء.

وأشاروا إلى ذلك المنخفض سيبدأ بالانحسار بشكل كامل مع ليلة السبت/الأحد، بحيث يعود الطقس ليستقر خلال يوم الأحد مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة.

ويوصى خلال المنخفض الجوي من الانتباه على الطرقات في المناطق الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وكذلك بالاستخدام السليم والآمن لوسائل التدفئة المختلفة.

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