الزهار: تصاعد المقاومة بالضفة يُشعر الاحتلال بزواله

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، أنه كلما زادت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية كلما شعر الاحتلال الإسرائيلي بزواله.

قال الزهار في حوار عبر فضائية الأقصى اليوم الخميس، إن الاغتيالات الإسرائيلية لقادة المقاومة لن تؤثر على جذوة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

ولفت إلى أن ما يجري في الضفة الغربية هو استنساخ لما حدث في قطاع غزة قبل انسحاب الاحتلال منه عام 2005.

وشدد على أن عملية القدس التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 22 آخرين، سيكون لها ما بعدها، مؤكداً أن المقاومة بالضفة الغربية في تصاعدٍ مستمر.

وأضاف أن المقاومة في معركة "سيف القدس" أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، مُشيراً إلى أن المسجد الأقصى هو عنوان المعركة القادمة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدًا ملحوظًا ونوعيًا في أعمال المقاومة، حيث تم تسجيل 1999 عملًا مقاومًا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين.