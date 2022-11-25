منتخب إنجلترا يواجه أمريكا بحثا عن التأهل لدور الـ 16 بالمونديال

يسعى منتخب إنجلترا، لضمان تأهله إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022 في قطر، عندما يواجه نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات البطولة.

وكان المنتخب الإنجليزي، قد حقق فوزا عريضا على منتخب إيران، بنتيجة 6 – 2، في لقاء الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب أمريكا مع نظيره الويلزى بنتيجة 1 – 1.

وتَمكن إنجلترا من التربع على صدارة هذه المجموعة، بينما، تواجدت ويلز، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية والثالثة، برصيد نقطة واحدة. ولم يتمكن المنتخب الإيراني من حصد أي نقاط نهائيا، ليقع في قاع المجموعة، برصيد صفر من النقاط.

ويطمح منتخب الأسود الثلاثة في تحقيق فوزه الثانى على التوالي، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى الدور التالى، فيما سيحاول منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده قبل لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، من أجل حجز مقعد ضمن المتأهلين إلى دور الـ16.

ويتفوق المنتخب الإنجليزي في المواجهات المباشرة تاريخيا، من خلال تحقيقه الفوز في 8 مباريات، مقابل مباراتين للمنتخب الأمريكي، وحسم التعادل مباراة واحدة، سجل الأسود الثلاثة 39 هدفا مقابل 9 أهداف للأمريكان.