وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلص من البلغم الناتج عن نزلات البرد والأنفلونزا؟ وكالة الرأي الفلسطينية لو تعرضت لكسر فى العظام.. نظام غذائي يساعد فى سرعة الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية مباريات الجمعة ببطولة الناشئين مواليد 2009 وكالة الرأي الفلسطينية قطر تواجه السنغال في لقاء الفرصة الأخيرة بكأس العالم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية منتخب إنجلترا يواجه أمريكا بحثا عن التأهل لدور الـ 16 بالمونديال وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يصيب آخر بجروح خطيرة ظنا منه أنه فلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" بالأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد يشتد ليلًا
أخبار » الرياضة و الملاعب

منتخب إنجلترا يواجه أمريكا بحثا عن التأهل لدور الـ 16 بالمونديال

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:40

111
111

يسعى منتخب إنجلترا، لضمان تأهله إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022 في قطر، عندما يواجه نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات البطولة.

وكان المنتخب الإنجليزي، قد حقق فوزا عريضا على منتخب إيران، بنتيجة 6 – 2، في لقاء الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب أمريكا مع نظيره الويلزى بنتيجة 1 – 1.

وتَمكن إنجلترا من التربع على صدارة هذه المجموعة، بينما، تواجدت ويلز، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية والثالثة، برصيد نقطة واحدة. ولم يتمكن المنتخب الإيراني من حصد أي نقاط نهائيا، ليقع في قاع المجموعة، برصيد صفر من النقاط.

ويطمح منتخب الأسود الثلاثة في تحقيق فوزه الثانى على التوالي، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى الدور التالى، فيما سيحاول منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده قبل لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، من أجل حجز مقعد ضمن المتأهلين إلى دور الـ16.

ويتفوق المنتخب الإنجليزي في المواجهات المباشرة تاريخيا، من خلال تحقيقه الفوز في 8 مباريات، مقابل مباراتين للمنتخب الأمريكي، وحسم التعادل مباراة واحدة، سجل الأسود الثلاثة 39 هدفا مقابل 9 أهداف للأمريكان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟