لو تعرضت لكسر فى العظام.. نظام غذائي يساعد فى سرعة الشفاء

لو تعرضت فى كسر بالعظام ، يجب إعادة بناء عظامك، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية في تسريع ذلك، ولا تحتاج إلى تناول المكملات إلا إذا أوصى طبيبك، ومن الأفضل الحصول على التغذية التي تحتاجها من طبقك، وذلك وفقا لما نشره موقع webmd

بروتين

يحتاج جسمك إليه لبناء عظام جديدة لإصلاحها. كما أنه يساعد جسمك على امتصاص واستخدام الكالسيوم ، وهو عنصر غذائي رئيسي آخر لصحة العظام.

المصادر الجيدة: اللحوم والأسماك والحليب والجبن والجبن والزبادي والمكسرات والبذور والفول ومنتجات الصويا والحبوب المدعمة.

الكالسيوم

يساعدك هذا المعدن أيضًا في بناء عظام قوية ، لذا فإن الأطعمة والمشروبات الغنية به يمكن أن تساعد في التئام كسر العظام. يجب أن يحصل البالغون على ما بين 1000 و 1200 ملليجرام من الكالسيوم كل يوم.

المصادر الجيدة: الحليب ، الزبادي ، الجبن ، الجبن ، البروكلي ، اللفت أو الكرنب ، اللفت ، بوك تشوي ، فول الصويا ، الفاصوليا ، التونة المعلبة أو السلمون بالعظام ، حليب اللوز ، والحبوب أو العصير المدعم.

فيتامين د

يجب أن يكون هذا الفيتامين جزءًا من نظامك الغذائي للمساعدة في التئام الكسر. يساعد الدم على امتصاص الكالسيوم واستخدامه وبناء المعادن في عظامك.

وتحصل على بعض فيتامين د عندما تتعرض بشرتك للضوء ، لذلك قد يكون من الجيد قضاء فترة قصيرة من الوقت في الهواء الطلق كل يوم - قد تكون 15 دقيقة كافية لشخص ذى بشرة فاتحة.

يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في عدد قليل فقط من الأطعمة مثل صفار البيض والأسماك الدهنية، المصادر الجيدة: سمك أبو سيف ، سمك السلمون ، زيت كبد سمك القد ، السردين ، الكبد ، الحليب أو الزبادي المدعم ، صفار البيض ، وعصير البرتقال المدعم.

فيتامين سي

الكولاجين هو بروتين يعتبر لبنة مهمة لبناء العظام. يساعد فيتامين سي جسمك على إنتاج الكولاجين ، مما يساعد على التئام كسر العظام. يمكنك الحصول عليه من العديد من الفواكه والخضراوات اللذيذة والطازجة. يمكن أن تفقد المنتجات المسخنة أو المسخنة بعضاً من فيتامين ج ، لذا اختر طازجة أو مجمدة.

مصادر جيدة: الفواكه الحمضية مثل البرتقال وفاكهة الكيوي والتوت والطماطم والفلفل والبطاطس والخضراوات الخضراء.

حديد

إذا كنت تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد - عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة - فقد تلتئم بشكل أبطأ بعد الكسر. يساعد الحديد جسمك على إنتاج الكولاجين لإعادة بناء العظام. كما أنه يلعب دورًا في إدخال الأكسجين إلى عظامك لمساعدتها على الشفاء.

المصادر الجيدة: اللحوم الحمراء والدجاج الداكن أو الديك الرومي والأسماك الزيتية والبيض والفواكه المجففة والخضروات الورقية الخضراء والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب المدعمة.

البوتاسيوم

احصل على ما يكفي من هذا المعدن في نظامك الغذائي ، ولن تفقد الكثير من الكالسيوم عند التبول. هناك الكثير من الفواكه الطازجة الغنية بالبوتاسيوم.

المصادر الجيدة: الموز وعصير البرتقال والبطاطس والمكسرات والبذور والأسماك واللحوم والحليب.