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إصابات وإغلاقات على يد الاحتلال والمستوطنين جنوب نابلس

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب مواطنان فلسطينيان جراء رشق المستوطنين مركبات فلسطينية بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن المواطنان عبد الله جلال عابد ويوسف شحروج، وهما من بلدة قبلان جنوب نابلس، أصيبا بجروح وتلقيا العلاج بمركز الطوارئ في حوارة.

وأوضحت تلك المصادر أن مستوطنين تواجدوا قرب دوار سلمان الفارسي بحوارة بحماية قوات الاحتلال، وقاموا بأعمال عربدة وهاجموا المركبات الفلسطينية، وحطموا عددا منها.

كما انتشرت قوات الاحتلال وسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين، وأجبرت المحلات التجارية والمطاعم في الشارع الرئيس على إغلاق أبوابها.

في وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال طرقا فرعية في بلدة حوارة، بحجة استهداف جيب عسكري ومركبة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة.

وأفادت مصادر محلية أن جرافة عسكرية أغلقت مداخل عدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية وعزلتها عن الشارع الرئيس.

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