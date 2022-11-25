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تعرف على أسباب تلف بطارية الهاتف واحتراقها؟

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:52

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هناك العديد من الأسباب التى قد تؤدى إلى اشتعال النيران فى الهاتف الذكى أو انفجاره، ويتعلق ذلك دائمًا ببطارية الجهاز، ويتم تشغيل الأجهزة المحمولة الحديثة بواسطة بطاريات ليثيوم أيون، والتى تحتوى على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن. 
 
وعندما يحدث خطأ ما يمكن أن تتعطل المكونات الداخلية للبطارية وتخلق تفاعلًا متقلبًا يمكن أن يؤدى إلى نشوب حرائق، ويمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة وأبرزها:
 
1. المشكلة الأكثر شيوعًا هى الحرارة الزائدة، وإذا أصبحت بطارية الشحن أو المعالج الذى يعمل فوق طاقته شديدة السخونة بسرعة كبيرة، فقد يؤدى ذلك إلى إتلاف التركيب الكيميائى لمكونات الهاتف مع البطاريات، ويمكن أن يتسبب التفاعل المتسلسل الذى يسمى الهروب الحرارى فى أن تولد البطارية مزيدًا من الحرارة وفى النهاية تشتعل فيها النيران أو تنفجر.
 
 
2. السقوط أو الانحناء المفرط يؤدى إلى تعطيل الأعمال الداخلية للبطارية ومن ثم انفجارها.
 
 
3. ترك الهاتف فى الشمس لفترة طويلة.
 
 
4. البرامج الضارة التى تفرط فى تشغيل وحدة المعالجة المركزية.
 
 
5. كارثة الشحن فى حدوث قصر فى الدائرة داخل الجهاز.
 
 
6. استخدام الجهاز لعدة سنوات، فمن الممكن أن تتلاشى المكونات الداخلية، مما يؤدى إلى التورم والسخونة الزائدة.
 
 
7. قد تكون هناك مشكلة فى إنتاج الهاتف.
 

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