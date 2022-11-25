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تنصيب "بن غفير" وزيراً للأمن الداخلي لدى الاحتلال

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:45

النائب الإسرائيلي بن غفير
النائب الإسرائيلي بن غفير

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، أن النائب الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، سيحصل على حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة في حكومة "نتنياهو".

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، أن "يتسحاق فيسرلاوف"، من قائمة "عوتسما يهوديت" سيكون وزيرًا للنقب والجليل، ومسؤولًا عن الأحياء، في حين أن "عميحاي إلياهو" سيكون وزيرًا للتراث.

وأوضحت أن حزب "عوتسما يهوديت" سيحصل على مناصب إضافية، حيث سيعين "ألوج كوهين" بمنصب نائب وزير الاقتصاد، و"تسفيكا فوجل" رئيسا للجنة الأمن الداخلي بالكنيست، و"ليمور سون هار ميلخ"، رئيسًا للجنة حقوق ملكية الغاز بالتناوب.

ولفتت إلى أن تلك التعينات تأتي بموجب إعلان مشترك لحزب "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، بعد توصلهما الليلة إلى اتفاق بشأن المناصب في الحكومة المقبلة.

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