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مدرسة بدر الأساسية للبنات تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:21

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غزة-الرأي
نظمت مدرسة بدر الأساسية "ب" للبنات و بالتنسيق مع قسم الأنشطة الطلابية بمديرية تعليم شرق غزة زيارة إلى مركز الوفاء لرعاية المسنين ،، وتأتي هذه الزيارة لتعزيز قيمة بر الوالدين ضمن برنامج غرس و تعزيز القيم الذي ينفذ في المدارس.

و شارك في الزيارة وفد من مديرية تعليم شرق غزة ضم أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات و مسير قسم الأنشطة الطلابية ، أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة ، أ. صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات ، أ. هاشم أبو الخير من قسم الشؤون الإدارية ، أ. منى عياد محيسن القائدة الكشفية بمدرسة بدر الأساسية للبنات و أ. ياسمين السويركي وعدد من طالبات الكشافة حيث كان في استقبالهم م. بسمان العشي مدير المركز و أ. أشرف حمادة مسؤول قسم المسنين.


و تخلل الزيارة جولة على غرف المركز حيث قامت الطالبات بتوزيع الهدايا على المسنين و المسنات وسط أجواء من الفرح والسعادة.


و رحب م. العشي بالوفد شاكرا لهم هذه الزيارة كما و قدم فكرة مختصرة عن المركز والنزلاء المقيمين فيه مشيرا أنّ جميع الطواقم مسخرة لخدمة المسنين و راحتهم ونوه العشي أن المركز يقدم كافة الخدمات الترفيهية و الطبية و غيرها لأنهم بحاجة لهذه الرعاية التي ترفه عن أنفسهم و تخفف عنهم،


بدوره ثمن أ. نور الدين الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز في خدمة المسنين مشدداً على ضرورة رعاية المسنين في المجتمع باعتبارهم فئة تستحق الرعاية والتقدير، والتي تعتبر من الأخلاق الإسلامية الحميدة.
 

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