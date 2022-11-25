تعليم الشمال يطلع وفداً من "قطر الخيرية" على الواقع التعليمي

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، وفداً من "قطر الخيرية" وأطلعه على واقع العملية التعليمية بالمديرية.



جاء ذلك خلال زيارة الوفد القطري، لمدرسة الشيماء الثانوية للبنات، للوقوف على سير العمل فيها، والتعرف على بعض احتياجاتها.



وضمً الوفد القطري، أ. نواف الحمادي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية، و أ. عبد العزيز حجي، مدير تطوير المكاتب الخارجية، إلى جانب وفد من "قطر الخيرية" برئاسة مدير مكتبها في قطاع غزة م. محمد أبو حالوب.



وكان في استقبل الوفد، إلى جانب مدير التعليم، مدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومديرة المدرسة أ. اتصال عزيز، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

ورحّب أ. صالحة بالوفد القطري الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والقطري.



وأشاد مدير التعليم بجهود "قطر الخيرية" في دعم القطاع التعليمي في فلسطين عموماً، وقطاع غزة على وجه الخصوص.



كما استعرض الإنجازات التربوية التي حققتها مدرسة الشيماء منذ إنشائها في لعام 2019، سواء على صعيد الارتقاء بقدرات ومستويات الطالبات التحصيلية، أو الحصول على مراكز متميزة في العديد من المسابقات والأنشطة المنهجية وغير المنهجية على مستوى المديرية والوزارة.



كما تطرق أ. صالحة إلى بعض الاحتياجات الأساسية للمدرسة والتي من شأنها تحسين وتجويد البيئة التعليمية فيها، من بينها رفع ومضاعفة قدرة الطاقة الشمسية، حتى تتمكن المدرسة من تشغيل مختبرات الحاسوب والعلوم طيلة الأيام الدراسية.



من ناحيته، عبّر الوفد القطري عن إعجابه بإنجازات المدرسة، متمنياً لها المزيد من التميز والإبداع.



ولفت أ. الحمادي إلى أن استراتيجية قطر مبنية على بناء مجتمعات متعلمة ومثقفة، مؤكداً على أن الاستثمار في التعليم من أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق لما لها من دور كبير في تحقيق نهضة الشعوب وتقدمها وازدهارها واستقرارها.



ووجّه أ. الحمادي، الجهات المعنية في "قطر الخيرية" إلى البدء بتطوير شبكة الطاقة الشمسية في المدرسة لتصل إلى قدرة 30 كيلو وات بدلاً من 15 كيلو وات الحالية.

كما أشاد الوفد القطري بمرافق المدرسة المتميزة، سيّما المكتبة، ومختبريْ الحاسوب والعلوم.

