"حمادة: "سيف القدس" لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقفة جماهيربة بعد صلاة الجمعة، غرب مدينة غزة، نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة بالضفة الغربية.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مسجد التقوى، مئات المواطنين وعدد من قادة العمل الوطني.

وأشاد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، بصمود المقدسيين، وتصديهم لمخططات الاحتلال في المدينة.

وقال حمادة إن انتفاضة الشعب الفلسطيني المتجددة وثبات المرابطين، أحبط محاولات الاحتلال الإجرامية.

وأكد "حمادة" في كلمةٍ له خلال وقفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إجرامه وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

ولفت إلى أن "سيف القدس" لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال، مشددًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته للمحتل حتى دحره عن الأرض الفلسطينية.

وتصاعدت عمليات المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس؛ أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن وإصابة 81 آخرين بجراح مختلفة.



