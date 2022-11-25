وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم التضييق وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة الأراضي "تُوجه تحذيرًا لأصحاب شركات الباطون و"الكباشات" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يطلع وفداً من "قطر الخيرية" على الواقع التعليمي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح معرض "ذكريات الديار وتحطيم الأسوار" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بدر الأساسية للبنات تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشارك في تكريم منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مع الصحفيين والإعلاميين قضايا تهم المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تنصيب "بن غفير" وزيراً للأمن الداخلي لدى الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خلال وقفة لنصرة المقاومة

"حمادة: "سيف القدس" لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:21

111
111

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقفة جماهيربة بعد صلاة الجمعة، غرب مدينة غزة، نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة بالضفة الغربية.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مسجد التقوى، مئات المواطنين وعدد من قادة العمل الوطني.  

وأشاد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، بصمود المقدسيين، وتصديهم لمخططات الاحتلال في المدينة.

  وقال حمادة إن انتفاضة الشعب الفلسطيني المتجددة وثبات المرابطين، أحبط محاولات الاحتلال الإجرامية.

  وأكد "حمادة" في كلمةٍ له خلال وقفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إجرامه وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.  

ولفت إلى أن "سيف القدس" لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال، مشددًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته للمحتل حتى دحره عن الأرض الفلسطينية.  

وتصاعدت عمليات المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس؛ أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن وإصابة 81 آخرين بجراح مختلفة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟