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أفعى ضخمة تسحب طفلا إلى حوض سباحة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:53

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نجا طفل أسترالي يبلغ 5 سنوات بعدما لدغته أفعى ضخمة من نوع الأصلة وسحبته إلى حوض سباحة.

وقال والد الطفل، بن بلايك، إن ابنه بو كان يلعب بجوار حوض سباحة في بايرن باي عندما هاجمته أفعى طولها 3 أمتار أتت من بين النباتات الموجودة قرب المكان.

وأضاف، في حديث إلى إذاعة "ناين راديو": "أعتقد أنّ الأفعى كانت تنتظر فريسة ما ووجدت بو أمامها، فعضّته وأسقطته في المياه ولفّت نفسها حول إحدى رجليه".

وهبّ جدّ الصبي البالغ 76 عاماً لإنقاذ حفيده فغطس في حوض السباحة لإخراجه فيما الأفعى لا تزال ملتفة حول رجله.

وتمكن بن بلايك من تحرير ابنه من قبضة الأفعى وحاول السيطرة على الوضع. وقال "تمكّنت من تحرير ابني خلال 15 إلى 20 ثانية".

وقال الوالد: "بمجرد أن نظفنا الدم وأخبرناه أنه لن يموت لأنّ الأفعى ليست سامة، تحسّن وضعه".

ومع أن هذا النوع من الأفاعي ليس ساما، إلا أن الطفل يخضع لعلاج تفاديا لإصابة جروحه بأي التهاب.

وأكد بلايك أن الأفاعي جزء من الحياة اليومية في مدينة بايرن باي السياحية الشهيرة والمعروفة برياضة ركوب الأمواج، وتبعد 8 ساعات بالسيارة شمال سيدني.

وتابع: "نحن في أستراليا والأفاعي موجودة في كل مكان"، موضحاً أنّ الأفعى أُطلقت مجددا في الطبيعة.

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