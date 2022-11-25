الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف عمليات الهدم والإخلاء

وكالات-الرأي:

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، الاحتلال إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها قواتها بحق الفلسطينيين.

وقال الاتحاد في بيان له، "إن هذه العمليات لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وزيادة التصعيد في بيئة متوترة أصلًا".

وأدان الاتحاد في بيانه، إقدام جيش الاحتلال على هدم مدرسة صفي الممولة من المانحين في مسافر يطا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء الماضي.

وجدد تأكيده أن عمليات الهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما يجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وقال الاتحاد: "يأتي هذا التطور غير المقبول في الوقت الذي لا يزال فيه 1200 فلسطيني في مسافر يطا يواجهون خطر الترحيل القسري بعد قرار محكمة الاحتلال العليا في شهر أيار، وعلى خلفية بيئة قسرية ومخيفة بشكل متزايد لسكان مسافر يطا الفلسطينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على تنقلهم وتنقل المعلمين وطواقم المساعدات الانسانية".