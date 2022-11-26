وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2401) السبت 26/11/2022 وكالة الرأي الفلسطينية أعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تختبر ميزة الرد على نص برموز تعبيرية بسيطة لمحادثات RCS وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى يدخلون أعوماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إضافة الموسيقى إلى Story انستجرام وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أهمية ماء الليمون وفوائده للجسم وكالة الرأي الفلسطينية اعرفى متى يحتاج طفلك لتنظيف الأنف بالبخاخة والطريقة الصحيحة وكالة الرأي الفلسطينية 6 أطعمة غنية بفيتامين د لمنع نقصه فى الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 26 نوفمبر والقنوات الناقلة وكالة الرأي الفلسطينية علم فلسطين يصنع الحدث في إحدى مباريات المونديال
أخبار » عجائب وطرائف

مخابئ الجنود الألمان في الحرب العالمية للبيع بهذا السعر

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:35

111
111

في واقعة غريبة، تعرض مخابئ عسكرية خاصة استخدمها النازيون، للبيع لمن يريد اقتنائها، مقابل 50 ألف دولار.

ويعرض زوج من المخابئ النازية التي استخدمها الألمان أثناء احتلالهم لجزء من الجزر البريطانية، للبيع في مزاد، مكتملة بالخنادق والمدافع.

وكانت هذه المخابئ في منطقة ألديرني موطنا لعشرين من ضباط وجنود الرايخ الثالث الذين غزوا جزر القنال خلال الحرب العالمية الثانية. وتم بناؤها في وقت ما بين عامي 1942 و1944.

قطعة الأرض الواقعة في الجنوب الغربي من الجزيرة معروضة للبيع مع وكلاء العقارات، الذين قالوا إنها توفر فرصة نادرة لرؤية الحرب العالمية الثانية من منظور ألماني.

وتم غزو جزر القنال من قبل ألمانيا في يونيو 1940.

 وفقا للتفاصيل الموجودة على موقع الوكالة التي تعرض المخابئ للبيع: "يمثل هذا الموقع التاريخي المفتوح الأعمال الهجومية الضخمة التي نفذها الألمان أثناء احتلالهم لألدرني خلال الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "تطل المنطقة المطلة على صخرة الغانيت في الجنوب الغربي، وقد تم تطهيرها على نطاق واسع للتو، مما يكشف عن المزيد من المخابئ المترابطة بواسطة الخنادق المفتوحة".

كما تم تنفيذ العمل في فرن الطوب، ومخبأ للمولدات الكهربائية، وملاجئ للذخيرة وملاجئ للأفراد. يضم الموقع أيضا مواضع مدفع ضخمة مثبتة في حفرة خرسانية سداسية يبلغ مداها 22 كم.

وسيبلغ سعر المخابئ الألمانية قرابة 50 ألف دولار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟