الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

سلفيت – الرأي:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرافة من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة تابعة للبلدية، أثناء عملها بتنظيف قنوات المياه على مدخل البلدة.