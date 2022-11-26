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3 عمليات و 6 نقاط مواجهة بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:52

الضفة المحتلة-الرأي:

سجلت المقاومة بالضفة المحتلة، 9 عمليات مقاومة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، شملت 3 عمليات إطلاق نار، واندلاع 6 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات بالقرب من الجدار العازل في طولكرم، فيما شهدت بلدة جبع في جنين عمليتي إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مخيم بلاطة الذي شهد أيضا اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات في كل من مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل، بينما ألقى شبان الحجارة صوب سيارات المستوطنين بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد شهدت الضفة اشتباك وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال بالقرب من بلدة جبع بجنين، إلى جانب إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

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