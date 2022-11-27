وكالة الرأي الفلسطينية الشوفان مش لإنقاص الوزن فقط.. يخفض الكولسترول ومفيد لصحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن التهاب الرئوي عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام ساعتك الذكية لالتقاط الصور وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح تحديث جديد لكروم لإصلاح ثغرة "zero-day" جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:12

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة ان الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟