الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة ان الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.