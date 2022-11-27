الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مواطنين، من الضفة الغربية والقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين علي كاظم عبد السلام، وأحمد نعمان أبو نعيم قرية المغير، شرق رام الله بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب مجاهد نعيم أبو سرحان من بلدة العبيدية شرق بيت لحم بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنس مجدي خالد غزال (20 عاما)، من مكان عمله في مخبز بمنطقة وادي الهرية، جنوب الخليل، والشاب أحمد شيحة من بلدة عناتا، شمال شرق القدس.