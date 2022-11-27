وكالة الرأي الفلسطينية من حرق الدهون للتخلص من السموم.. فوائد صحية لشرب الماء وكالة الرأي الفلسطينية الشوفان مش لإنقاص الوزن فقط.. يخفض الكولسترول ومفيد لصحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن التهاب الرئوي عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام ساعتك الذكية لالتقاط الصور وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح تحديث جديد لكروم لإصلاح ثغرة "zero-day" جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مواطنين، من الضفة الغربية والقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين علي كاظم عبد السلام، وأحمد نعمان أبو نعيم قرية المغير، شرق رام الله بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب مجاهد نعيم أبو سرحان من بلدة العبيدية شرق بيت لحم بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنس مجدي خالد غزال (20 عاما)، من مكان عمله في مخبز بمنطقة وادي الهرية، جنوب الخليل، والشاب أحمد شيحة من بلدة عناتا، شمال شرق القدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟