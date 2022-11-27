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لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music
لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music

مرت ست سنوات منذ إطلاق أول AirPods، وفي حين أن مظهر AirPods ظل كما هو إلى حد كبير ، إلا أن التكميلات قد أدخلت تحسينات ، ولكن كان هناك قيد واحد يزعج بعض المستخدمين، سواء كانت AirPods Max المتميزة، أو AirPods Pro 2 المعلن عنها حديثًا ، أو AirPods (الجيل الثالث) ، فكلها تدعم فقط ترميز AAC ، وهو برنامج ترميز أدنى مقارنة بـ LDAC أو حتى APTx من Qualcomm ، ولكن يبدو أن أبل تعتقد خلاف ذلك.

 
ففي مقابلة مع Hi-Fi ، يقول Esge Andersen ، مهندس من فريق الصوتيات في أبل ، والذي عمل مع الشركة منذ 11 عامًا ، إن برامج ترميز Bluetooth ليست عاملاً مقيدًا لأجهزة AirPods، مضيفًا أنه حتى باستخدام برنامج الترميز نفسه ، يمكن أن تقدم AirPods تحسينات صوتية ، على الرغم من أن الشركة تفضل الاستقرار أولاً.
  
وقال أندرسن: "نريد دفع جودة الصوت إلى الأمام ، ويمكننا فعل ذلك بالعديد من العناصر الأخرى. لا نعتقد أن برنامج الترميز حاليًا يحد من جودة الصوت في منتجات Bluetooth".
وبدلاً من تقديم الدعم لبرنامج الترميز عالي الدقة ، عملت أبل مع التصميم الصوتي لـ AirPods، ويأتي الجيل الثاني من AirPods Pro مزودًا بفتحات تهوية مُعاد تصميمها - لذلك توجد فتحة واحدة في الأمام وأخرى في الخلف - مما يعمل على تحسين تدفق الهواء مع تحسين مستوى الصوت.
 
وحول ما يمكن أن نتوقعه بعد ذلك من أبل في قطاع الصوت ، يقول أندرسن ، "لا أعرف حتى الآن 100٪ ماذا سيكون ،" كما يقول ، وهو أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا. "نحن نفكر دائمًا في الشيء التالي. هذا في حمضنا النووي ".
 
 

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