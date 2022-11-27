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غزو العناكب والثعابين الضخمة للأحياء السكنية باستراليا

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:54

غزو العناكب والثعابين الضخمة للأحياء السكنية باستراليا
غزو العناكب والثعابين الضخمة للأحياء السكنية باستراليا

أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لثعابين ضخمة وعناكب تجتاح المنازل السكنية بمختلف المناطق في أستراليا، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

وعلى الرغم من أن الأستراليين لا يتفاجأون عادة بالعناكب الكبيرة، إلا أن النمو الكبير لتواجدها في ظروف رطبة مواتية يمثل مصدر قلق بالغ للسكان.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد النشطاء وجود عنكبوت ضخم في دورة مياه أحد المنازل السكنية.

وتثير الثعابين أيضا الخوف، إذ هاجم ثعبان (غير سام) يبلغ طوله 3 أمتار صبيا يبلغ من العمر 5 سنوات وسحبه إلى حوض السباحة. وأنقذ الأب الطفل.

 

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