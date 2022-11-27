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يلقب بـ"بطل الجبال"..

كندى يتسلق شلالاً متجمداً ويكشف مفاجأة بداخله

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:59

كندى يتسلق شلالاً متجمداً ويكشف مفاجأة بداخله
كندى يتسلق شلالاً متجمداً ويكشف مفاجأة بداخله

لجأ متسلق جليد كندى، لرصد شكل شلال متجمد من الداخل، بعد ان تمكن من تسلقه، ونشر ويل جاد، مقطع فيديو مؤخرًا عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعى، وقال جاد لمتابعيه بحماس: "سأريكم شيئًا لم أره من قبل، أي داخل شلال متجمد.. انظروا إلى هذا"، وذلك قبل أن يمد يده لداخل الشلال لتوثيق المشهد، والذي أظهر أنبوبًا من الأعمدة الكريستالية المتراصة يجرى عبره سيل من الماء، وفقا لموقع CNN عربية. 
 

 الفيديو المبهر التقط عند شلالات "وايتمان" في جبال روكي الكندية، وقال ويل جاد: "تُدهشني دائمًا فكرة أنه يمكننا تسلق الشلالات المتجمدة! وخاصةً عندما تنظر إلى الداخل، وتُدرك أنك تتسلق مصاصة شرب بلورية عملاقة". 
 
 
وأكّد المتسلق في الفيديو: "لقد تسلقت الجليد لـ40 عامًا، ولم أر ذلك من قبل" ، وحصد الفيديو الذي شاركه جاد عبر "إنستجرام"  حوالي 170 ألف مشاهدة منذ نشره قبل أسبوع تقريبًا، وأُطلق على جاد لقب "Mountain Hero"، أي "بطل الجبال"، بفضل جهوده في استكشاف تأثير تغير المناخ على الجبال.
وعلق أحد المستخدمين على الفيديو: إن "ذلك رائع جدًا"، بينما قال آخر: "شكرًا لمشاركة هذا المنظر الفريد من نوعه"، وقضى متسلق الجليد الكندى حياته فى إكمال رحلات استكشافية جريئة الواحدة تلو الأخرى فى بعض من أبرد الأماكن على وجه الأرض.

وأُطلق على "جاد" لقب "Mountain Hero"، أى "بطل الجبال"، بفضل جهوده فى استكشاف تأثير تغير المناخ على الجبال.

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