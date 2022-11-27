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هنية يهنئ أنور إبراهيم بانتخابه رئيسًا لوزراء ماليزيا

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:00

هنية
هنية

غزة - الرأي

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رئيس الوزراء الماليزي الجديد السيد أنور إبراهيم خلال اتصال هاتفي بتوليه منصب رئاسة وزراء ماليزيا بعد الانتخابات العامة الأخيرة.

وعبّر رئيس الحركة عن تمنياته للسيد أنور إبراهيم والحكومة الماليزية الجديدة بالتوفيق والنهوض بالبلاد، ومواصلة دورها كدولة رائدة من دول العالم الإسلامي، داعيًا رئيس الوزراء إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة المواقف الماليزية المتقدمة في نصرة القضية.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الماليزي رئيس الحركة على تهنئته، مؤكدًا ثبات موقفه الداعم للقضية، وحرصه على السعي لإحقاق الحق الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة، مرحبًا بتواصل الحركة، ومؤكدًا عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

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