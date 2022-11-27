تعليم خان يونس يختتم بطولة خماسي كرة القدم للمراحل الدنيا والعليا

غزة-الراي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس بطولة خماسي كرة القدم، لمدارس المرحلة الأساسية الدنيا والعليا للبنين، والتي أقيمت على ملعب صالة الشهيد أبو يوسف النجار، بحضور أ. أيمن عاشور رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. محمد الغمري مشرف التربية الرياضية، وأ. ماجد الدرهلي مشرف النشاط الرياضي، وأ. أحمد الهندي ممثل عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة.



وفازت مدرسة سمو الشيخ حمد الأساسية أ للبنين بلقب بطولة مدارس الأساسية الدنيا للبنين بعد فوزها على مدرسة الشهيد محمود المبحوح، بينما فازت مدرسة الجنان الثانوية أ للبنين بلقب بطولة الأساسية العليا للبنين بعد فوزها على مدرسة الشهيد محمد الدرة الثانوية للبنين.



وفي نهاية المباريات تم تكريم أصحاب المراكز الأولى والثانية.

