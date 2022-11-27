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مخطط إسرائيلي لإنشاء حي استيطاني كبير شمال القدس

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، "أيليت شاكيد"، أنهت جميع المراحل التخطيطية اللازمة لإقامة حيّ استيطاني وتجاري كبير على أراضي مطار قلنديا الدولي شمال القدس المحتلة.

ووفقاً للصحيفة، فإن المخطط يحوي نحو 9000 وحدة سكنية إلى جانب مرافق تجارية مختلفة، وذلك على الرغم من التحفظات الأميركية والدولية المرتقبة.

وأضافت الصحيفة أن "شاكيد" طالبت لجنة التنظيم والبناء اللوائية في مدينة القدس المحتلة، بالمسارعة في التصديق على مخططات البناء الجديدة، للانتقال إلى مراحل التنفيذ، وذلك قبل انتهاء ولايتها وزيرةً للداخلية، مع تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة.

وبينت أن مديرية التخطيط والبناء أبلغتها حالياً بأن عدم انتهاء المسح البيئي للموقع هو ما يحول حالياً دون التصديق النهائي على المشروع الاستيطاني، الأكبر في السنوات الأخيرة في مدينة القدس، وخصوصاً أنه يقع في أقصى المنطقة الشمالية من الشطر المحتل في مدينة القدس، في عام 67.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقال إلى المرحلة النهائية في التصديق على المخطط قد تستغرق بضعة أشهر لحين انتهاء المسح المذكور.

ويتوقع أن يتصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، مع منح زعيم "الصهيونية الدينية"، "بتسلئيل سموتريتش" مسؤولية الإشراف على الاستيطان في الضفة الغربية، إذ يتبنى نهجاً في غاية التطرف من الاستيطان، وخاصة في المناطق "ج".

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