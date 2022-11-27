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الاحتلال يُقر عقوبة بشأن تصليح السيارات بورش فلسطينية

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 05:07

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حظر استخدام الإسرائيليين ورشات فلسطينية لتصليح سياراتهم في الضفة الغربية، وذكرت بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات هناك تصل إلى ثلاث سنوات سجن.

وقالت الشرطة في بيانٍ لها، "إنه بحسب القانون، يحظر إصلاح السيارات الإسرائيلية في المرائب "الكراجات" الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح".

وأضافت أن إصلاح السيارة في هذه الكراجات ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا للمنظمات الإرهابية، حيث يتم هناك تركيب وسائل قتالية غير القانونية لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال وُرش لصيانة المركبات في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، لمنع المستوطنين من إصلاح مركباتهم في كراجات فلسطينية.

وكان الجيش الاسرائيلي داهم منذ فترة هذه الورشات بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لأصحاب السيارات المخالفين.

يذكر أن العديد من الإسرائيليين من سكان المدن، أو المستوطنات، على حد سواء، يتوجهون إلى ورشات التصليح الفلسطينية في الضفة الغربية كونها أرخص سعرًا.

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