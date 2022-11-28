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"جوجل "قد تتخلى عن الآلاف من موظفيها

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:14

"جوجل "قد تتخلى عن الآلاف من موظفيها

ذكرت بعض وسائل الإعلام أن "شركة غوغل قد تتخلى عن الآلاف من موظفيها لأسباب مالية". وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "غوغل تفكر في تسريح 10000 موظف أي حوالي 6% من موظفيها بسبب تراجع وارداتها المادية، وستعتمد عمليات التسريح على نظام تقييم جديد للموظفين قد تبدأه غوغل أوائل العام المقبل".
العالم - منوعات

ومن جهته أشار موقع The Information نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن "غوغل كغيرها من شركات التقنية الكبرى كانت قد زادت عدد موظفيها في فترة انتشار وباء كورونا نظرا للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت حينذاك، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حجم المصاريف والأجور بالنسبة لتلك الشركات".

وفي أوائل تشرين الثاني الجاري كانت شركة "ميتا" الأميركية أيضا قد أعلنت عن خطتها لتسريح كبير للموظفين قد يطال 11 ألف شخص، وذلك بعد الإعلان عن انخفاض أرباحها السنوية في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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