وكالة الرأي الفلسطينية كرسي متحرك يمكنك أن تتحكم فيه بعقلك! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الخبراء الروس يطورون تقنيات جديدة لصناعة الإلكترونيات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية مواد بلاستيكية فى هواء أنتاركتيكا وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدًا وكالة الرأي الفلسطينية "جوجل "قد تتخلى عن الآلاف من موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة في العالم.. نقل دم للبشر تم تصنيعه في المختبر وكالة الرأي الفلسطينية أضرار بهجمات مولوتوف وحجارة ضد مستوطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب ويعتقل عاملاً فلسطينياً شمال طولكرم
أخبار » عجائب وطرائف

مواد بلاستيكية فى هواء أنتاركتيكا

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:26

التلوث البلاستيكى فى أنتاركتيكا الآن سيئ مثل أى مكان آخر على الأرض
التلوث البلاستيكى فى أنتاركتيكا الآن سيئ مثل أى مكان آخر على الأرض

اكتشف العلماء، أن التلوث البلاستيكي في القارة القطبية الجنوبية سيئ مثل أي مكان آخر على هذا الكوكب، إذ وجد فريق جامعة أكسفورد مواد بلاستيكية دقيقة في الهواء ومياه البحر والجليد البحري في بحر ويديل بالقرب من القطب الجنوبي.


ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اتخذت نفايات البلاستيك شكل البوليستر الليفي، الذي ينشأ من المنسوجات المصنوعة من مواد تركيبية مثل البوليستر والأكريليك.

كما تم العثور على معظم الألياف الدقيقة في عينات الهواء، مما يعني أن الحيوانات والطيور البحرية في أنتاركتيكا يمكن أن تتنفسها.

وقالت البروفيسور لوسي ودال، الباحثة المشاركة: "اكتشافنا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في عينات رواسب قاع البحر دلنا على وجود حوض بلاستيكي في أعماق مياه القطب الجنوبي".

وأضافت: "لقد رأينا مرة أخرى أن التلوث البلاستيكي ينتقل لمسافات كبيرة بواسطة الرياح والجليد والتيارات البحرية".

وتابعت: "تُظهر نتائج بحثنا بشكل جماعي الأهمية الحيوية للحد من التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، حيث تصدرت اللدائن الدقيقة عناوين الصحف في السنوات الأخيرة وأصبحت أكثر انتشارًا في بيئتنا".

وقد تم رصدها في أجساد الحيوانات البرية والبحرية والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومياه الشرب، ووصلت الشظايا الصغيرة بشكل مقلق إلى جسم الإنسان، حيث أبلغ العلماء عنها في الرئتين والدم والبراز.

ويشعر الخبراء بالقلق بشأن عواقبها الصحية، حيث تم ربطها بالحساسية وأمراض الأمعاء الالتهابية، وتم العثور عليها في المزيد من المواقع النائية، مثل أعماق البحار والهواء الجبلي، وكذلك في الأماكن القريبة من المنزل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟