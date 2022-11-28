الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، 10 مواطنين من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أنس مسكاوي، والشاب مصطفى الهندي من قلقيلية، بينما اعتقل محمد بني عودة من طمون جنوب طوباس.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الصحفي صبري جبريل من بلدة تقوع جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزله، والشاب محمد معلا من مدينة البيرة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: وسام كنعان الخطيب، ويحيى سلام الخطيب، وأيمن صلاح الدين، وعيسى عسكر الخطيب، وسالم عيد الخطيب، وجميعهم من بلدة حزما.