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الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في كفر الديك غرب سلفيت

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:05

سلفيت – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً في المنطقة الغربية من البلدة، يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، وتعود ملكيته لعائلة نبيل ناجي.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون استصدار تراخيص التي تعد شبه مستحيل الحصول عليها.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الحالي، 708 منازل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

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