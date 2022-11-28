وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق فعاليات مؤتمر "16 عامًا على حصار غزة" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك بجلسة حوارية للنهوض بالشباب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تبدأ إعداد خطتها التنموية للأعوام الأربعة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرج دفعة جديدة من برنامج الخبير وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش اطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يضع خطة لشرعنه بؤر "شبيبة التلال" الاستيطانية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:15

القدس المحتلة - الرأي:

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين إن حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، تتطلع وضع خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة والتي أقامتها ما يسمى "شبيبة التلال".

وتقضي الخطة بمصادرة آلاف الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين لتطوير البنى التحتية وشق الطرقات الاستيطانية، ورصد ميزانيات لتحديث وتطوير البؤر الاستيطانية، أو ما تسمى بـ"المستوطنات الفتية".

وبحسب الصحفية، فإن الاتفاق المتبلور بين الليكود وبن غفير، ينص على وضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات "الإدارة المدنية" للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصيها للاستيطان والتوسع الاستيطاني وتبيض البؤر الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة أن عراب هذه الخطة هو وزير الأمن القومي المعين، إيتمار بن غفير، الذي أوضح أنه يسعى من خلال هذه الخطة إلى تبيض وشرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 25 ألف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟