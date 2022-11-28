وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تختتم دورة بعنوان "حقوق وواجبات الموظف العام" وكالة الرأي الفلسطينية أرقام صادمة بعد 16 عامًا على حصار غزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة وادي غزة تنتهي من تنظيف الوادي من المخلفات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش تنفيذ "بطولة كرة القدم لطلبة الجامعات" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تناقش مشروع إنشاء شبكات صرف صحي جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر الأحكام الجائرة بحق أسرى هبة الكرامة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تواصل حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتح شارع بعرض 10 متر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعزز تعاونها مع مكتب الرؤية الشاملة الإستشاري
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أرقام صادمة بعد 16 عامًا على حصار غزة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:51

غزة - الرأي

 

أظهر تقرير شامل نشره مجلس العلاقات الدولية، اليوم الإثنين، أرقاما صادمة حول آثار وتداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما على مختلف مناحي الحياة.

ويأتي التقرير عشية مؤتمر دولي يعقده مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم يشارك فيه شخصيات دولية ومحلية بارزة ويهدف إلى إبراز قضية الحصار بعد 16 عامًا من فرضه

وجاء في التقرير أن قطاع غزة يُعد من أكثر المناطقة السكانية اكتظاظاً في العالم، حيث يعيش قرابة الـ 2.35 مليون نسمة (47.3% منهم أطفال دون 18 سنة) في شريط ساحلي ضيق تبلغ مساحته 360 كم2 فقط، تبلغ فيه نسبة اللاجئين، الذين هجروا عامي 1948 و1967، ما يقارب الـ 71٪ من إجمالي عدد سكان القطاع، يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.

وقال التقرير: "خلَّف الحصار آثاراً عميقة على الأحوال المعيشية في القطاع امتدت إلى الأوضاع الاجتماعية والبنية التحتية والظروف الاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية.

ويستعرض التقرير انعكاسات وتداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 16 عام عبر توثيق مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تم رصدها من تقارير حكومية ومحلية ودولية.

وذكر التقرير أن ما يجعل الحياة في القطاع أكثر مأساوية هو الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006 عندما فازت حركة حماس بالانتخابات الفلسطينية. الأمر الذي دعا كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاعتبار الحصار انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جينيف الرابعة، وشكلاً من أشكال العقاب الجماعي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟