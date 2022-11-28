الاحتلال يهدم منزلين في الخليل ومشتلاً بالقدس

الضفة المحتلة - الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين شرق مدينة الخليل، ومشتلاً شمال غرب القدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة العيدة شرق الخليل، وهدمت منزلين تعود ملكيتهما للمواطنين سامر عبد الوهاب جابر، ومحمد غريب ديب جابر.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، أن مساحة كل منزل منهما تبلغ 120 مترا مربعا، ويقطنهما 12 شخصا، وأصبحوا جميعا في العراء.

كذلك اقتحمت آليات الاحتلال اقتحمت "حي الخلايلة" في البلدة، وهدمت مشتلا، يعود للمواطن إبراهيم أحمد عبد الوهاب، واعتقلت نجليه، مصطفى، ومحمد، والشاب جهاد أحمد شقيرات، بعد الاعتداء عليهم.