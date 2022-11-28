الاحتلال يهدم مبنى قيد الإنشاء في الداخل المحتل

الداخل المحتل- الرأي

أقدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، وبحماية قوات من الشرطة، اليوم، على هدم مبنى قيد الإنشاء في مدينة قلنسوة في المثلث بالداخل المحتل.

ويعود المبنى لعائلة خديجة من قلنسوة، وتدعي السلطات أن الأرض زراعية وغير مخصصة للبناء.

وأورد الموقع عن شهود عيان أن جرافات السلطات هدمت بحماية قوات كبيرة من الشرطة أرضية إسمنتية، شمالي مدينة قلنسوة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتابع أن قوات الشرطة طوقت المكان، ومن ثم أدخلت الجرافات وهدمت الأرضية التي خصصت، حسب سكان من قلنسوة، لبناء مسجد صغير في الحي الشمالي بالقرب من محطة الوقود "سونول" المدينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد البلدات المحتلة تصعيدا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتستمر سلطات الاحتلال في هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.