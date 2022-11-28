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حماس ترحب بدعوة منظمات للتحقيق في جرائم الاحتلال

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:42

من أمام المحكمة الجنائية الدولية
من أمام المحكمة الجنائية الدولية

غزة – الرأي:

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بالدعوة التي وجهتها نحو 198 منظمة حقوقية فلسطينية ودولية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومطالبة المحكمة باتخاذ التدابير لمنع الاحتلال الصهيوني من ارتكابه المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المتحدث باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى مزيد من الضغط والتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المتصاعدة، وانتهاكاتهم المستمرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما دعا المنظمات للانتصار لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.

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