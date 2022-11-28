نعيم: الحصار الصهيوني حوّل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم

غزة – الرأي:

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة د. باسم نعيم أن حصار الاحتلال لقطاع غزة أثّر على جميع جوانب الحياة، وحوّل القطاع إلى أكبر سجن في العالم.

وقال نعيم خلال مؤتمر "تداعيات الحصار على قطاع غزة" اليوم الإثنين: "إن الحصار أحد أدوات الإرهاب الصهيوني المتجذرة بالعقل الصهيوني، بهدف سلخ الشعب الفلسطيني عن محيطه، وهو استمرار لأدوات الحرب لكن بشكل أقل صخبا".

وعدّ الحصار على غزة جريمة إنسانية يجب وضع حد لها، مؤكدًا أنه يُشكل وصمة عار على جبين البشرية لعدم تصدي دول العالم للاحتلال.

ودعا نعيم المؤسسات الفلسطينية لإيصال القضية الفلسطينية إلى الدول العربية كافة والمجتمع الدولي، موضحا أن القضية الفلسطينية تعبتر من القضايا المهمة والجوهرية، ويجب العمل على حلها.