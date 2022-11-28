وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي بوفاة الشيخ غيث الفاخري نائب مفتي عام الديار الليبية وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة جريمة إنسانية وكالة الرأي الفلسطينية نعيم: الحصار الصهيوني حوّل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بدعوة منظمات للتحقيق في جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حماس تثمن دعم الجماهير الحرة لفلسطين في مونديال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مبنى قيد الإنشاء في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 55 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن خطة نتنياهو "شبيبة التلال" لشرعنة الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية "الجرائم الإلكترونية" تضبط 5 هواتف خلوية مفقودة برفح وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنجز عددًا من القضايا المالية بالوسطى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

القانوع: استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة جريمة إنسانية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:02

غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم حركة " حماس " د. عبد اللطيف القانوع أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ووصمة عار على جبين العالم الذي يتعامل بازدواجية في القضايا الدولية.

وقال القانوع خلال المؤتمر الدولي "16 عامًا على حصار غزة.. التداعيات والآفاق" اليوم الإثنين: "إن شعبنا لن يقبل باستمرار الحصار"، معتبرًا أن استمراره شكل من أشكال العدوان على شعبنا، وتهديد لحياة مليوني ونصف المليون فلسطيني.

وحمّل الاحتلال نتائج حصاره لشعبنا وعدوانه المتواصل عليه، داعيًا إلى أوسع حالة تضامن عالمي من مختلف المستويات مع شعبنا الفلسطيني وإنصافه في تحقيق مصيره.

ودعا القانوع المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى مضاعفة جهدهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم للضغط على الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا أن من حق شعبنا الفلسطيني أن يعيش عزيزاً كريماً على أرضه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟