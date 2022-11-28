القانوع: استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة جريمة إنسانية

غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم حركة " حماس " د. عبد اللطيف القانوع أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ووصمة عار على جبين العالم الذي يتعامل بازدواجية في القضايا الدولية.

وقال القانوع خلال المؤتمر الدولي "16 عامًا على حصار غزة.. التداعيات والآفاق" اليوم الإثنين: "إن شعبنا لن يقبل باستمرار الحصار"، معتبرًا أن استمراره شكل من أشكال العدوان على شعبنا، وتهديد لحياة مليوني ونصف المليون فلسطيني.

وحمّل الاحتلال نتائج حصاره لشعبنا وعدوانه المتواصل عليه، داعيًا إلى أوسع حالة تضامن عالمي من مختلف المستويات مع شعبنا الفلسطيني وإنصافه في تحقيق مصيره.

ودعا القانوع المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى مضاعفة جهدهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم للضغط على الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا أن من حق شعبنا الفلسطيني أن يعيش عزيزاً كريماً على أرضه.