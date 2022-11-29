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ثلاثة شهداء بينهم شقيقان في الخليل ورام الله

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:13

الخليل- رام الله- الرأي

استشهد ثلاثة شبان أحدهم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد شقيقان صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين بمدينة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة بأن مواطناً استشهد بعد إصابته بجراح خطيرة في الرأس، وأصيب 8 آخرين برصاص الاحتلال الحي وصلت إلى مشافي الخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لاستشهاد المواطن مفيد اخليل وإصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحي وخمسة آخرين بالرصاص المطاطي.

وأوضحت وزارة الصحة أن إحدى الإصابات متوسطة بالكتف وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات باليد وإصابة طفيفة في القدم وأخرى في الساق.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها البلدة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مواجهات وإطلاق نار عنيف وقع بعد أن علق جيبين عسكريين إسرائيليين في البلدة.

وأضافت الإذاعة إن تعزيزات إسرائيلية عسكرية كبيرة وصلت إلى البلدة لإخراج الجيبين.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وظافر 21 عاماً (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في قرية كفر عين غربي مدينة رام الله.

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