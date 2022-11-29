حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار متفرقة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق نهاراً بارداً خلال ساعات الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يوم غدٍ الثلاثاء من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.