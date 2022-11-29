الصحة تطلق مجموعة أنشطة تدريبية في طب الطوارئ

غزة- الرأي

أطلقت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات، مجموعة أنشطة تدريبية تستهدف الكوادر الطبية العاملة بأقسام الطوارئ العامة والتخصصية من أطباء وتمريض بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية WHO والهلال الأحمر القطري QRC.

وأوضح د.محمد العطار مدير طب الطوارئ أنه سيتم تنفيذ الأنشطة التدريبية على محورين، المحور الأول يشمل دورات الطوارئ الأساسية والتي تستهدف 380 متدرب من كافة العاملين بالطوارئ من أطباء وتمريض وتشمل (دورة دعم الحياة القلبي المتقدم ACLS، ودورة دعم الحياة المتقدم للأطفال PALS، ودورة دعم الحياة المتقدم للولادة ALSO، ودورة التعامل مع حالات الجروح (Wound Management)، بدعم من منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع دعم خدمات الطوارئ.

وأضاف:" أما المحور الثاني يشمل انطلاق برنامجين تدريبيين يستهدف الأطباء المقيمين ضمن بورد طب الطوارئ، البرنامج الأول يستهدف 28 طبيب من أطباء المستوى الأول المقيمين في برنامج بورد طب الطوارئ، والبرنامج الثاني برنامج تدريبي متقدم يستهدف 13 طبيب من أطباء البورد بالمستويات العليا، حيث سيستمر لعشرة شهور بواقع يوم تدريبي كامل من كل أسبوع، وذلك بدعم من الهلال الأحمر القطري ضمن مشروع دعم خدمات الطوارئ.

وأشار د.العطار الى أن هذه الأنشطة التدريبية تأتى في إطار تجويد وتحسين المهارات الطبية المقدمة للمرضى داخل أقسام الطوارئ، ومجموعة الإجراءات الطبية الطارئة المُتخذة من أجل العلاج الفوري لحالات الطوارئ الطبية التي تهدد حياة المريض، والتعامل مع حالات طوارئ الأطفال وحالات الولادة والتعامل مع الجروح بأنواعها، وأشار د. العطار على أهمية برنامج تدريب مقيمين طب الطوارئ ومردوده الإيجابي بتطوير قدرات الأطباء المقيمين في برنامج بورد طب الطوارئ.

ووجه د. العطار شكره لمنظمة الصحة العالمية WHO والهلال الأحمر القطري QRC لدعمهم للأنشطة التدريبية والتي تسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة في اقسام الطوارئ، حيث ان هذه المؤسسات الشريكة والداعمة لملف الطوارئ كان لها دور كبيرة في دعم أقسام الطوارئ وتحسين جودة العمل.