تويتر يحاول فرز نظام التحقق بشارات جديدة.. تفاصيل

بعد أسابيع من الفوضى التي ميزت الشهر الأول لإيلون ماسك المسئول عن تويتر، قال الرجل نفسه إن نظام التحقق المعلق للمنصة سيعاد إطلاقه في الثاني من ديسمبر، وسيكون الأمر مختلفًا بشكل ملحوظ عن ذي قبل.



كان ماسك قد أكد في تغريدة إنه اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، بدأت الشركات في تلقي علامة اختيار ذهبية، بينما ستتلقى الحسابات الحكومية علامة رمادية.



وفي الوقت نفسه فإن الأفراد الذين يدفعون مقابل Twitter Blue، سواء كانوا شخصية بارزة أم لا، سيحصلون على العلامة الزرقاء التقليدية حسبما نقل Engadget.



ولكن الأهم من ذلك أن دفع 8 دولارات شهريًا للحصول على عضوية تويتر بلو لن يؤدي بالضرورة إلى منح علامة تحقق، كما قال ماسك أنه "سيتم المصادقة على جميع الحسابات التي تم التحقق منها يدويًا قبل التنشيط"، على الرغم من أن كيفية القيام بذلك بالضبط لم يتم الكشف عن تفاصيله.



كما صف ماسك قرار معالجة الحسابات يدويًا بأنه "مؤلم ، لكنه ضروري".