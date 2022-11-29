سامسونغ تطلق هاتفا منافسا من فئة Galaxy

سرّبت مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالمواصفات التقنية والخصائص التي سيحصل عليها هاتف Galaxy الجديد الذي ستطرحه سامسونغ قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A34 المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (169.9/77.2/8.5) ملم، وزنه 205 غرامات.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعمل الهاتف بنظام android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adriano 660، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.



والكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+13+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 8 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit