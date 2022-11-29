هل تعاني من اكتئاب الفصول؟.. 4 نصائح للقضاء عليه أبرزها التعرض للشمس



في تغيرات الطقس، وخاصة خلال فصل الشتاء يزداد فرص تعرض البعض بالإكتئاب ، الذي يطلق عليه إكتئئاب الفصول، وهذا النوع من الإكتئاب يأتي خلال تغيرات فصول السنة، ويتسببب في التعرض لتقلبات شديدة في المزاج، والرغبة في العزلة وعدم التعامل مع الأخريين، وتغيرات النمط الغذائي للشخص.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline” سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح والعادات الصحية التي تحميك من الاكتئاب الموسمي، ومنها:



- تناول فيتامين د والتعرض للشمس:

عندما يصاب الشخص بنقص فيتامين د يزداد شعوره ورغبته في التعرض للتقلبات الشديدة في المزاج، والإضطرابات العاطفية، ولذا يجب أخذالمكملات الغذائية الغنية بفيتامين د لتعويض هذا النقص، والتخلص أيضا من هذه الأعراض السيئة، كما عليك التعرض لأشعة الشمس، وتناول الأسماك، والحليب، والبيض.



- تناول البروتين:

يعتبر من الاعناصر الغذائية الرائعة والمهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في مساعده الجسم علي إنتاج الهرمونات المهمة والمسئولة عن السعادة في الجسم، كهرمون السيروتونين والدوبامين، كما أن البروتين يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة بالجسم، ويحد من التعرض لإنخفاض السكر في الدم الذي يؤدي إلى تقلبات المزاج، ولذا يجب تناوله في الثلاث وجبات الرئيسية، مثال علي ذلك وجبة الإفطار يمكنك وضع البيض والزبادي فيها، أما وجبة الغداء يمكنك تناول اللحوم الحمراء أو البيضاء، ووجبة العشاء أيضا البيض أو الأجبان .



- تناول الخضراوات الورقية:

تحتوي علي حمض الفوليك هذا العنصر الغذائي الرائعة والمهم للجسم، فعندما يتعرض الشخص لنقص في نسبته يزداد فرص الإصابة والتعرض للتقلبات المزاجية، فنقص حمض الفوليك يتسبب في نقص عملية التمثيل الغذائي للناقلات العصبية التي تعتبر مهمة للمزاج، ولذا يمكنك تناول السبانخ، الفاصلوليا ، البرتقال، الأفوكادو، البروكلي.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

تساعد الألياف في تقليل الشعور بالجوع لفترة طويلة، كما أنها تساهم في استقرار مستويات السكر في الدم وبالتالي ارتفاع مستويات الطاقة، ولذا تقلل ن شعورك بالتقلبات المزاجية.