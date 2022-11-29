كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء.
ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:16
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