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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:16

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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