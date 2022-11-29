هل تصاب بالكحة فور الاستيقاظ من النوم؟.. حيل تعالجك أبرزها العسل الأبيض

خلال تقلبات الطقس يزداد شعور بعض الأشخاص بالكحة الشديدة، والرغبة الملحة في الكحة وفي الكثير من الأحيان يكون الشخص غير مصاب بنزلة برد، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” سنتعرف علي أسبا الكحة فور الاستياقظ، ونصائح للتغلب عليها.



أشار التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة يطلق عليها التنقيط الأنفي الخلفي، وهي مشكلة صحية تعني تعثر خروج المخاط من الأنف فيتجمع ويمتد أسفل الحلق من الأنف والجيوب الأنفية، وهذا يعد من أسباب الإصابة بلكحة فور الإستيقاظ من النوم.



كما أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من نزلات البرد أو الانفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي ولذا يزداد إنتاج المخاط والبلغم ويترتب علي ذلك الشعور والإصابة بالكحة فور الإستيقاظ، كما أن الإصابة بجفاف الأنف تعد من الأمور التي تتسبب في تهيج مؤخرة الحلق وتعرضك للشعور والإصابة بالكحة فور الإستياقظ.



وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص الذين يعانون الحساسية الخاصة بتقلبات الطقس يزداد لديهم فرص الإصابة بالكحة فور الإستياقظ من النوم، وأيضا الخضوع لوضعية نوم غير صحيحة وتعرضك للشعور والإصابة بالكحة فور الإستياقظ من النوم.



وقدم التقرير، العديد من النصائح المهمة لتقليل الكحة فور الاستياقظ من النوم، ومنها:



-تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم لتجنب التعرض لجفاف الفم.

- تنظيف الأنف جيدا، والتأكد من عدم تراكم المخاط داخلها.

- تجنب التعرض لمثيرات الحساسية قدر المستطاع.

- تجنب النوم في غرفة مغلقة والتأكد من وجود مصدر للتهوية.

- شرب المشروبات الدافئة باستمرار على مدار اليوم.

- تناول العسل الأبيض باستمرار وخاصة فور الإستياقظ من النوم، لأنه يحتوي على مضادات البكتيريا ويساعد في علاج العدوى.

