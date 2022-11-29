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الاحتلال دمر 13 ألف شجرة زيتون بالضفة منذ بداية العام

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:46

الضفة الغربية- الرأي

أفاد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اقتلع وحرق وأغرق بالمياه العادمة منذ بداية العام الجاري نحو 13130 شجرة زيتون، لتضاف إلى الجرائم التي لا تتوقف بحق المزارع الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

وقال المركز في إحصائية له، إن جيش الاحتلال اقتلع نحو مليوني شجرة زيتون منذ احتلال ما تبقى من أرض فلسطين في العام 1967.

وأوضح المركز أن شجرة الزيتون تعتبر في فلسطين الأشهر على الإطلاق، فالفلسطينيون القدماء هم أول من طور زراعة الزيتون واستخرج زيته واستثماره بصورة صحيحة.

ولفت إلى أن فلسطين تمتلك أقدم شجرة زيتون في الكون (شجرة الولجة – جنوبي القدس)، والتي قدر خبراء اليونسكو عمرها بحوالي (5500) عام.

وتابع: "شجرة الزيتون التي ذكرها الخالق في قرآنه، غدت هي البرهان على فلسطينية وعروبة الأرض، فهي تنفي الرواية الاحتلالية بمجرد وجودها على أرض فلسطين، تعزف أغصانها لحن المحبة والحرية".

وشدد على أن الاحتلال سعى وما زال بكل السبل المتاحة من أجل فصل الإنسان الفلسطيني عن التمسك بقدسية أشجار الزيتون حتى يفصله عن أرضه ليسهل استيلائه عليها.

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