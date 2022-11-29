قوات الاحتلال تهدم منزلين وأسوارا في الديوك غرب أريحا

أريحا - الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلين، بحجة عدم الترخيص.