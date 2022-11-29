قوات الاحتلال تهدم منزلين وأسوارا في الديوك غرب أريحا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلين، بحجة عدم الترخيص.
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29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:05
أريحا - الرأي:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلين، بحجة عدم الترخيص.
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