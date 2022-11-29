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الأوقاف لـ"الرأي": خلل فني تسبب في تأخر سفر المعتمرين من جدة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:09

غزة- بسام العطار- الرأي

أعلن مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة أ. عادل الصوالحة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية عن انتهاء أزمة العالقين من المعتمرين الذين باتوا ليلتهم في مطار جدة غرب السعودية.

وأوضح الصوالحة لـ"الرأي" صباح اليوم الثلاثاء، أن ترتيبات السفر والتي كانت مخصصة لنقل الفوج الأول من المعتمرين من مطار جدة الدولي، تأخرت لأكثر من 12 ساعة جراء خلل فني وجاري عمل الترتيبات اللازمة للنقل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة، غادر صباح أمس الإثنين 28 نوفمبر 2022، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن يغادر الفوج البالغ عدده 1200 معتمراً على دفعتين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

يذكر أنه تم استئناف العمرة قبل أسبوعين حيث غادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح.

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