التعليم تفتتح وحدة مهنية في مدرسة الدوحة الثانوية بمديرية رفح

غزة-الراي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي وحدة تعليمية مهنية في مدرسة الدوحة الثانوية للبنين بمديرية تعليم رفح.



وشارك في الافتتاح وكيل الوزارة المساعد للشئون التعليمية د. محمود مطر، ومدير تعليم رفح أ. أشرف عابدين، ومدير عام التقنيات التربوية م. مازن الخطيب، ومدير التعليم المهني م. شادي هنية، ومدير البرامج في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا أ.علاء منصور.



ورحّب مطر بالحضور مثمناً التعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، لافتاً إلى أن الوحدات المهنية هي فكرة استحدثتها الوزارة في غزة خلال الأعوام القليلة الماضية، وتتمثل في افتتاح قسم مهني داخل المدرسة العادية يلتحق به الطلبة الذين يتخصصون في المجال المهني.



وأكد ان الوزارة تنفذ برامج متنوعة لتشجيع التعليم المهني وهو من الفروع الدراسية المهمة لخدمة الطلبة وسوق العمل والاقتصاد الوطني.



يشار إلى أن الوحدة المهنية في مدرسة الدوحة تأتي بدعم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وستفيد الطلبة في تخصص تصميم صفحات الويب "

