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تشييع جثمان الشهيد اخليل في الخليل والشقيقين الريماوي برام الله

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:26

الضفة المحتلة - الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومدينة رام الله، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد مفيد محمد محمود اخليل ( 44 عاما) من أمام مستشفى الأهلي في الخليل، باتجاه منزل ذويه، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم تمت الصلاة عليه، ومنه إلى مقبرة البلدة، لموارته الثرى.

وبالتزامن مع مراسم التشييع، منعت قوات الاحتلال العشرات من المواطنين من الوصول الى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن اصابة العشرات بالاختناق، من بينهم صحفيون.

كذلك انطلق موكب تشييع جثمان الشهيدين الشقيقين جواد عبد الرحمن الريماوي وظافر الريماوي بمدينة رام الله، من مستشفى رام الله بمسيرة محمولة باتجاه جامعة بير زيت، حيث جرى تشييع الجثمانين في الحرم الجامعي.

وشارك مئات الطلاب في مسيرة التشييع وسط هتافات تحيي الشهيدين وتدعو للانتقام وتصعيد عمليات المقاومة في جميع محافظات الضفة الغربية.

وتن نقل جثمان الشهيدين إلى قرية بيت ريما شمال غرب رام الله لمواراتهما الثرى.

واستشهد الشقيقين فجر اليوم خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر عين المجاورة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص عليهما بصورة مباشرة.

 

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